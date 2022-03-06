شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة صعود المرأة منصة مجلس الدولة لأول مرة بالتاريخ بعد غياب 73 عاما.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محاكم مجلس الدولة على مختلف المحافظات العمل ولكن باختلاف شكلها، بظهور السيدات القاضيات على المنصة، واعتبارا من يوم السبت بدأ جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة. وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفى ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.



رحلة صعود المرأة على منصة مجلس الدولة لأول مرة فى التاريخ بعد غياب 73 عاماً