شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، وأبرزها: 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات "حياة كريمة".

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