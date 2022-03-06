وزير الزراعة يبحث أخر مستجدات برنامج إنتاج تقاوى الخضر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع فريق إنتاج تقاوى الخضر بمعهد البساتين وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج وذلك فى ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامج سواء باستنباط الهجن الجديدة وكذا خطة اضافة محاصيل أخرى للبرنامج وتعريف شركات التقاوى والمشاتل وذلك للترويج للهجن المصرية

ووجه وزير الزراعة بتوفير كل مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل ومناطق تنفيذ البرنامج والتواصل المستمر مع شركات التقاوى الاجنبية ذات السمعة العالمية لتشجيع التعاون معها بما يعود بالنفع على المنتح المصرى وتقليل تكلفه الإنتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن حوكمة إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوى وضرورة تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح أقصى استفادة ممكنة حفاظا على المال العام.

القصير وجه أيضا بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لمكونات البرنامج وعقد اجتماعات دورية أسبوعية وشهرية لحل كل المشكلات التى تواجهه

طالب "القصير" أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوى ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط أفضل الأصناف من تقاوى الخضر محليا مؤكدا على توفير كل الدعم لنجاح البرنامج كما أكد أيضا على أهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم.