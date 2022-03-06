شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مطعم شهير بالجيزة بعد ضبط لحوم وكفتة غير صالحه للاستخدام الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات .

يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات علي المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مشويات بقطاع هضبة الأهرام في المنطقة 273 غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، إلي جانب ضبط لحوم مفرومة وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمي به، وذلك فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة .

جاءت الحملات بمتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام .

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .