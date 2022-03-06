شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة: مستعدون للحوار لكن لا نثق بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إن بلاده مستعدة للحوار لكننا لا نثق بروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وعدد من حلفاء أمريكا ردوا على الغزو الروسى لأوكرانيا بفرض عقوبات مالية غير مسبوقة بالنسبة لهدف فى حجم روسيا، وتهدفت الخطوات التى تم اتخاذها لعزل موسكو داخل النظام المالى العالمى إلى معاقبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بزرع بذور الفوضى فى اقتصاد بلاده.

وفى الأسبوع الأول للصراع، كان بنك روسيا المركزى يعانى، لاحتواء التداعيات من جانبه على الحدود، بينما استطاعت بنك أوكرانيا الحفاظ على قدر من الاستقرار حتى مع حشده الموارد المالية العالمية حول جهوده الدفاعية، وكانت البنوك المركزية أطرافا أساسية فى حرب المال منذ بدايتها.