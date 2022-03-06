شكرا لقرائتكم خبر عن "فاركو" تساهم في توعية الأطباء بتدشين أول دليل إرشادي للجراحات الأكثر شيوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة فاركو للأدوية، بالتعاون مع جمعية الجراحين المصرية، تدشين كتاب القواعد الإرشادية الجراحية للأمراض الأكثر شيوعًا في الجراحة العامة، يأتي ذلك في إطار حرص المجموعة على توعية أطباء الجراحة بأحدث الإجراءات المتبعة عالميًا للجراحات الأكثر شيوعًا من أجل ضمان سلامة المرضى، وفي ضوء استراتيجية "فاركو" لدعم التعليم المستمر للأطباء لتحسين معارفهم الطبية والمهارات والتطوير المهني ومواكبة أحدث التطورات في مجال عملهم. ويسلط كتاب القواعد الإرشادية الجراحية الضوء على أحدث الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأمراض الأكثر شيوعًا في الجراحة العامة كجراحات الغدة الدرقية وأورام الثدي والجهاز الهضمي مثل حصوات المرارة، والتهاب الزائدة الدودية وأمراض القولون والشرج.

جاء ذلك خلال مؤتمر طبي عقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور أ.د/ حسين خيري نقيب الأطباء، أ.د/ عبد المعطي حسين نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية، أ.د/ محمد فريد سكرتير عام جمعية الجراحين المصرية، وعدد كبير من الأطباء من مختلف التخصصات الجراحية، كما تم خلال المؤتمر عرض أحدث الأدوية التي تنتجها مجموعة فاركو الدوائية وتساهم في علاج الحالات التي تتعرض للجراحات الحرجة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور شيرين حلمي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فاركو للأدوية، إن المجموعة تحرص على تقديم الدعم الكامل لكافة عناصر المنظومة الطبية، ومنها الأطباء نظرًا للدور الكبير الذي يقدموه في تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى للمريض، وذلك من خلال العمل على تحسين معارفهم الطبية عبر اطلاعهم على أحدث الإجراءات الصحية المتبعة عالميًا من خلال مؤتمرات وورش عمل وإصدارات علمية منها كتاب القواعد الإرشادية الجراحية.

ومن جانبه أشاد الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بالدور الفعال الذي تلعبه جمعية الجراحين المصرية وصرح بأن هذه الخطوة اتخذتها الجمعية في سبيل تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بمصر ونحن الآن ننتظر إطلاق الجزء الثاني من الإرشادات الجراحية كما وعدتنا الجمعية المصرية للجراحين ونتمنى أن تطلق كافة الجمعيات الطبية بمصر إرشادات لكل تخصص أو مجال من مجالات الطب.

واضاف الأستاذ الدكتور عبدالمعطي حسين نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية ، نفخر اليوم بإطلاق الجزء الأول من القواعد الإرشادية الأكثر شيوعاً وانتشاراً في المجتمع الجراحي المصري ويعد هذا الإنجاز بمثابة دليل للأطباء الجراحين للوصول لأعلى مستوى من الناحية التطبيقية بالنسبة للمرضى، كما أن هذه الإرشادات الجراحية مأخوذة من الإرشادات الجراحية العالمية بعد ان تم جعلها ملائمة للاستخدام في المجتمع الجراحي المصري.

كما يخصص الكتاب أيضاً جزءًا لكيفية التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة، وأيضًا الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في حالات القدم السكري والالتهابات في الجروح بعد العمليات والتهاب جراحات البطن المختلفة، وكذلك الإرشادات الخاصة بعمليات السمنة وارتجاع المرئ والتي أصبحت أكثر انتشارًا من ذي قبل.

ومن الجدير بالذكر أن كتاب القواعد الإرشادية الجراحية، يتضمن أدلة علمية وضعها كبار أساتذة الجراحة العامة للأمراض الأكثر شيوعًا، وستتولى مجموعة فاركو توزيع الكتاب على أطباء الجراحة بمختلف التخصصات بكافة أنحاء الجمهورية، كما ستتعاون مع جمعية الجراحين المصرية، لإعداد الجزء الثاني من الكتاب ليتضمن القواعد الإرشادية الأكثر تخصصًا مثل عمليات زراعة الكبد واستئصال أورام البنكرياس وغيرها من المواضيع المتخصصة بهدف حماية سلامة المرضى.