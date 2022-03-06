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تعرف على الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ، طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

 

وفيما يلى نصائح الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك:

 

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

 

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

 

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

 

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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