شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ، طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.
وفيما يلى نصائح الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك:
1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.
4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.