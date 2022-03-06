شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ، طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

وفيما يلى نصائح الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك:

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.