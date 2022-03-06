"مكافحة الإدمان" يطلق مهرجان "الأسرة والطفل" لتعزيز الوعى بقرى حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - انشطة لتوعية الاطفال بقرى حياة كريمة بالبعد عن التدخين

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق مهرجان جديد "الأسرة والطفل" لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات فى قرى المستهدفة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة بنى سويف، وذلك ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق فى العديد من المحافظات بقرى حياة كريمة، والتى تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.



برامج صندوق مكافحة الإدمان لتوعية الأسر بأضرار المخدرات

شارك فى المهرجان 200 أسرة بحضور السيدات وربات الأسر فى القرى المستهدفة من "حياة كريمة " بمحافظة بنى سويف، وتم تنفيذ العديد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر فى هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل، وحث أى مريض إدمان على التقدم للعلاج المجانى الذى يقدمه الصندوق فى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.



كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال بمشاركة 350 طفل من أبناء الأسر فى قرى "حياة كريمة "،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابى وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

مشاركة السيدات بقرى حياة كريمة فى الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان



مهرجان الأسرة والطفل لتوعية الأسر بقرى حياة كريمة بأضرار المخدرات

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية داخل القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة، وذلك ضمن المبادرات التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى داخل هذه القرى للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها .





ورش توعية للسيدات بقرى حياة كريمة

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حرص الصندوق على استمرار تنفيذ برامج التوعية داخل القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التى تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى،.