شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن منحتين للطلبة المشاركين فى أولمبياد اللغة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد 2 منحة للطلبة المشاركين فى أولمبياد اللغة الألمانية من معهد جوتة واحدة بالمدرسة الحكومية وأخرى بالمدارس الخاصة، تتراوح أعمارهم من بين 14 إلى 17 عاما.

وأشارت الوزارة، إلى أن آخر موعد للتقديم غدًا الإثنين الموافق 7 مارس، إلكترونيا، كما وجهت بموافاة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة بالأوراق معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية، في موعد أقصاه 10 مارس 2022.

وتضم الأوراق المطلوبة التالي" استمارة التقديم، شهادة نهاية العام الدراسي 2021_2022، شهادة الترم الأول، بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها، شهادة إثبات قيد بالمدرسة، إقرار ولي أمر بالموافقة على السفر، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة، شهادة ميلاد الرقم القومي، صورة جواز سفر.