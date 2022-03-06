شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن تدشين السوبرجيت للنقل البرى 7 أتوبيسات مكيفة فاخرة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل تدشين شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت عدد 7 أتوبيسات جديدة ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 20 أتوبيسا جديدا سوبر هاى دك فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون.

وأشار وزارة النقل إلى أن الــ 7 الأتوبيسات الجديدة التى تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية هى عبارة عن الاتوبيسات ذات محورين سوبر هاى دك فاخرة تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (أنترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة وأن الحافلة ذات ثلاث محاور VIP تتضمن خدمات عديدة (مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخرى لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى - أنترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB.

وأكدت بيان الوزارة صدور توجيهات بالاهتمام بتدعيم الاسطول الحالى بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة وضرورة توفير مركز نموذجى رئيسى بديلًا عن المركز الحالى الموجود بمدينة السلام بالقاهرة والذى يتم استخدامه كورشة ومكان لايواء الحافلات بحيث يشمل مناطق (للصيانة والإصلاح .وتجهيز الحافلات ومنطقة للحافلات الجاهزة للتشغيل التى يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية.