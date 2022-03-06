شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لوزير الزراعة لهيئة التنمية الزراعية ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وكلف القصير بحل مشاكل المواطنين والاستجابة لهم والرد على استفساراتهم والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم وتوفير موظف استعلامات بكل طابق فى الهيئة لمساعدة وإرشاد الجمهور المتعامل معها.
ووجه وزير الزراعة أيضا بأهمية الرقابة والحوكمة والدقة فى متابعة الملفات والاهتمام بمنظومة العقود وسرعة إنجازها بعد استيفاء كافة إجراءاتها الصحيحة والمراجعة من مجلس الدولة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء .
كما وجه أيضا الاهتمام بالتحول الرقمى والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلا عليهم
وأكد أن هناك متابعة مستمرة وجولات اخرى مفاجئة سوف يقوم بها سواء لهيئة التعمير أو جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
واطلع وزير الزراعة على بعض العقود والخدمات المقدمة للجمهور واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المنتفعين المتواجدين أمام مركز خدمة المواطنين بهيئة التعمير ووجه بسرعة التعامل معها وحلها.