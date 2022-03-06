واطلع وزير الزراعة على بعض العقود والخدمات المقدمة للجمهور واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المنتفعين المتواجدين أمام مركز خدمة المواطنين بهيئة التعمير ووجه بسرعة التعامل معها وحلها.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة وجولات اخرى مفاجئة سوف يقوم بها سواء لهيئة التعمير أو جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012