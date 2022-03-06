شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات درجة ثالثة مكيفة لأول مرة فى تاريخها الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات الدرجة الثالثة مكيفة لأول مرة في تاريخها ابتداء من بعد غد الثلاثاء، حيث تدفع بأول قطارين فى رحلات يومية على خط الصعيد، ويقوم قطار رقم 3006 القاهرة/ أسوان الساعة 5.15 صباحا وقطار رقم 3007 أسوان/ القاهرة 4.15 صباحا، على أن تتوقف هذه القطارات في عواصم المحافظات فقط بالإضافة إلى محطتي إدفو وكوم امبو.

وحددت هيئة السكة الحديد سعر تذكرة الرحلة الكاملة خلال هذه القطارات من القاهرة إلى أسوان أو العكس بـ 150 جنيها، مع تطبيق نفس قواعد الحجز المتبعة خلال حجز مقاعد باقى القطارات المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية، مع إتاحة حجز مقاعد هذه القطارات عبر شبابيك الحجز بالمحطات والموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الانترنت وتطبيق الحجز المطروح عبر الموبايل.