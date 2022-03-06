شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مسابقة الإدارة الإشرافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الأربعاء، نتيجة المجموعة الخامسة من مسابقة الإدارة الإشرافية، لعام 2021/2022م، على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لمقابلة باقي المتقدمين، وذلك على النحو التالي:

أولًا: وظيفة مدير إدارة ندبًا بالمديرية بإحدى الإدارات التابعة لها وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية لمدة ستة أشهر، ويتم النظر في تسكين من تثبت كفاءته في العمل فور انتهائها.

1. عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم - سوهاج - مدير إدارة بإحدى إدارات مديرية أوقاف سوهاج

ثانيًا :ـ مفتش دعوة ندبًا بالمديرية بإحدى الإدارات التابعة لها وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية لمدة ستة أشهر، ويتم النظر في تسكين من تثبت كفاءته في العمل فور انتهائها، وعلى أن يتسلم العمل بالإدارة التي بها عجز من المفتشين وفق رؤية مدير المديرية، وهم:

1. رضا سعد محمد عطية النجار - البحيرة - مفتش بإحدى إدارات مديرية أوقاف البحيرة

2. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي - البحيرة - مفتش بإحدى إدارات مديرية أوقاف البحيرة

3. أشرف خميس إبراهيم سماحي - البحيرة - مفتش بإحدى إدارات مديرية أوقاف البحيرة

4. عماد صلاح محمد الأسيوطي - البحيرة - مفتش بإحدى إدارات مديرية أوقاف البحيرة

5. عاصم منصور توفيق محمد - قنا - مفتش بإحدى إدارات مديرية أوقاف قنا

6. محمود سعد أحمد محمد - قنا - مفتش بإحدى إدارات مديرية أوقاف قنا

7. صبري محمد القط إبراهيم - قنا - مفتش بإحدى إدارات مديرية أوقاف قنا

في سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ/ محمود سعد إبراهيم محمد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد.

كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ حسن محمد عبد البصير محمد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف مطروح.