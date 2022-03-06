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قياس الوزن والسكر والضغط فى يوم صحى بالقابضة للمطارات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتنظيم حملة طبية تحت عنوان "يوم صحي" للكشف عن أمراض السكر والضغط وقياس الوزن، تحت إشراف أخصائيى تحاليل من مركز البرج للأشعة والتحاليل فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين اللجنة النقابية والمركز.

 

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لمبادرة مليون صحة والتى تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ضوء التوجيهات بتكثيف حملات التوعية والاطمئنان على صحة العاملين بشكل دوري.

 

ومن جانبهم حرص عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة للمطارات وشركة أفيت على التوجه لمقر الحملة لإجراء الفحوصات المتاحة، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد وتطبيق التدابير الاحترازية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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