شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعه الزمر سابقا) حيث قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور باستكمال ازاله العقارات المتعارضة بمنطقه أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات .

وفى السياق بدأ حى العمرانية بالجيزة، فى أعمال تطوير أماكن الأكشاك بمنطقة الحسينية وأمام شارع الثلاثيني أسفل محور الفريق كمال عامر، حيث جرى البدء في بناء الأسوار وتحديد أماكن المداخل والمخارج والمشايات للمارة، تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

وتنفذ محافظة الجيزة مواقف السرفيس وساحات الانتظار الحضارية أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من المساحات في تنظيم الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي للمركبات.