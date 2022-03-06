شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 12 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين .

وأزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر 12 حالة بناء مخالف بمساحة إجمالية حوالي 535 م٢حيث شملت التصدي في المهد لحالتي بناء مخالف بناحية أتريس بوردان بالبناء خارج الحيز العمرانى، وفك شدة خشبية بالدور الأول بعد الأرضي وإزالة المخالفة بالكامل بنطاق الوحدة المحلية بالمنصورية.

وتم إزالة حالتين خارج الحيز العمرانى عبارة عن أعمال تعلية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بناحية جزاية بالوحدة المحلية بنكلا، وكذلك إزالة حالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية ببني سلامة .

- كما تم إزالة حالتين بالبناء المخالف بالتعدي علي الأراضي الزراعية بقريتي ذات الكوم وبهرمس، بالإضافة إلي إزالة عدد 4 حالات تعدٍ علي أملاك الدولة لم يتم تقنين الأوضاع طبقا للقانون 144 لسنة 2017.