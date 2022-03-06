شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية بمجلس الدولة تكشف تفاصيل تعيينها وتوجه رسائل للمقبلات على التعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المستشارة مها طنطاوي إحدى القاضيات الجدد بمجلس الدولة، اليوم تشريف كبير لنا ومسئولية، وأعربت عن سعادتها باعتلاء منصة مجلس الدولة القضائية، وأضافت: نتمنى أن نكون عند حسن ظن رئيس الجمهورية الذي كلفنا بذلك، وكذلك إدارة مجلس الدولة والشعب.

وأضافت القاضية في لقائها مع الخليج 365، أن إدارة مجلس الدولة نظمت عددا من الكورسات والدورات التدريبية، والتي ضاعفت من مهارتهن، وأكسبتهن المعارف المختلفة، لتمكينها من الاندماج في نسيج قضاة مجلس الدولة، والذي يُعتبر ليس بالأمر الهين، وإدارة المجلس لها دور كبير في إكساب القاضيات تعلم مهارة العمل القضائي، بتنظيمها لهذه الدورات.

وتابعت القاضية هبة، بأنها ستظل جاهدة ساعية للأفضل في مستقبلها القضائي، لتحقيق كافة أحلامها، مضيفا انها تعمل علي نفسها بشكل جيد، ووجهت جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإتاحته لنا فرصة إثبات ذاتنا علي المنصة.

كما وجهت رسائل للفتيات المقبلات علي التعينات بمجلس الدولة من دفعة 2021, المعلن عن تعينهن، قائله؛ الفرصة قدامك، اسعي ورا حلمك، وهيتحقق، وفرصتك أحسن مننا لانكم هتيجيوا تلاقونا مستنيكم علشان نستقبلكم احسن استقبال".