شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 8 كافيهات ورفع 1800 إشغال ومصادرة 15 توك توك ودراجة بخارية بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الهرم بالجيزة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات لرفع الإشغالات للمحال والمقاهى والكافيهات وغلق المنشآت المخالفة، وبمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 820كرسى متنوع، و185كرسى منجد، و95 كنبة انتريه، و210 ترابيزه متنوع، و210 قلب شيشه .

كما تم ضبط ورفع عربات مشروبات واستاندات وسقالات حديدية وتم غلق وتشميع 8 كافيهات ومصادرة 9توك توك و 6 دراجات بخارية تم ايداع المضبوطات بقطاع الهضبة واتخاذ اللازم قانونا.

وفى السياق تم تنفيذ حمله نظافة موسعة بالمريوطية وتنظيف وكنس الممشى السياحى بالمريوطية للظهور بمظهر حضارى ودهان البلدورات وكنس وتجريد ورفع المخلفات بالإضافة إلى كلبشه جميع السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطي.

وذلك بناء على تعليمات اللواء محافظ الجيزة بتكثيف حملات ودوريات رفع المخلفات وتجريد وكنس الشوارع ورفع الاتربة تحت اشراف ومتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية.