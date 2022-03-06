شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببروكسل يبحث تنفيذ مخرجات القمة الأوروبية الإفريقية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، مع مدير مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبى للشراكات الدولية "تانيلى لاتاهي"، تنفيذ مخرجات قمة الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى التى عقدت الشهر الماضى ببروكسل.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الأحد ـ أن اللقاء يأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى يومى 17 و18 فبراير 2022، ومتابعة مخرجاتها، لاسيما فى إطار آلية المتابعة التى تضمنها البيان السياسى الصادر عن القمة، وذلك انطلاقاً من أهمية البناء على الزخم الذى حققته القمة اتصالاً بمجالات تعزيز الاستثمارات، وتصنيع اللقاحات، والتعاون التجاري، ومشروعات الربط فى مجالات البنية التحتية داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن التعاون الأوروبى الإفريقى فى ملفات التحول الأخضر والرقمنة؛ بما يسهم فى مزيد من تعميق التعاون القائم بين الجانبين، تحقيقاً للتنمية المستدامة فى مختلف المجالات التى تمثل أولوية للجانب الإفريقي.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ما يوليه الاتحاد الأوروبى من أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع شريك استراتيجى بثقل وحجم مصر، سواء فى إطار الشراكة الأوروبية الإفريقية، أو فى إطار العلاقات الثنائية التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم إبراز الدور الحيوى والرائد الذى تضطلع به مصر على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة.

وفى هذا السياق، بحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، فى ضوء أن مصر تعد مركزاً لإنتاج وتداول ونقل وتوزيع الطاقة سواء الجديدة والمتجددة، وفى قطاع الغاز الطبيعى المُسال، والطاقة النظيفة؛ بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

كما تركز الاجتماع على التحضيرات اللوجستية والموضوعية الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ممثلةً عن القارة الإفريقية، وفى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى وتداعياته على القارة، حيث تم الاتفاق فى هذا الصدد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن فى ضوء الزيارة المرتقبة للنائب الأول لرئيسة المفوضية لمصر خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الخارجية إلى أن الجانبين بحثا كذلك مُستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المختلفة، لاسيما اتصالاً بأوضاع المواطنين العالقين على الحدود الأوكرانية أو المواطنين الأوكرانيين العالقين فى الدول الثالثة، وكيفية تعزيز الاستجابة لتلك التداعيات المُلحة.