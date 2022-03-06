شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقى كلمة أمام الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يوم الأربعاء المقبل، كلمة أمام أمين عام وأعضاء الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط التي تعقد دورتها السادسة عشرة بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من السفير سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن كلمة الوزير تأتى تحت عنوان: "ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية" ، ويتناول من خلالها دور علماء الدين في نشر ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية ، وجهود الدولة المصرية في ذلك، وما قدمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة من إصدارات ورؤى علمية وتثقيفية في هذا المجال وبخاصة المترجمة منها إلى مختلف لغات العالم ، مع إلقاء الضوء على وثيقة القاهرة للمواطنة ووثيقة القاهرة للسلام، وجهود الدولة المصرية في ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز نشر ثقافة السلام .

في سياق متصل، يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويأتى التشريع تماشيا مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، والمبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة، والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائداً فى إدارة هذا الملف، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.