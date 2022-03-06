شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يجتاز أعمال المراجعة الخارجية على نظامى السلامة والجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اجتيازها بإشراف المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني و المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أعمال المراجعة الخارجية على نظامي السلامة والجودة للتوافق مع متطلبات نظامي الأيزو الدوليين 2015:9001 الخاص بإدارة الجودة و 2018:45001 الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية لورش طرة البلد لصيانة الوحدات المتحركة العاملة بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة .

يذكر أن شركة otabu الدولية قد أوصت بمنح شهادات الأيزو المشار إليهم لنظامى الجودة و السلامة و الصحة المهنية بعد الإنتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق فى وجود شركة SNR-EGYPT القائمة بأعمال التأهيل.

جدير بالذكر، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ستواصل حصد الشهادات الدولية حيث حصلت الشركة من قبل على عدد ٧ شهادات دولية فى نظم الإدارة متمثلة فى شهادة الجودة للتحكم المركزى و شهادتى الجودة والسلامة لمركز تدريب شبرا الخيمة و شهادتى الجودة و السلامة لمركز تدريب سراى القبه و شهادتى الجودة والسلامة لورش شبرا الخيمة ، وتم الإنتهاء من شهادتى الجودة و السلامة لورش صيانة الوحدات المتحركة بطره البلد للخط الأول ليصبح إجمالى عدد الشهادات الحاصلة عليها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق هى ٩ شهادات دولية حتى الآن .

وفي سياق آخر، ناشد " متحدث المترو " أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .