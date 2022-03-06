إيمان كريم: مسح قومى لـ"الإحصاء" وحصر دقيق لذوى الإعاقة ونطاق تمركزهم

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، التحية لجميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، بمناسبة اليوم العالمى للسمع، الذى يواكب 3 مارس من كل عام، ويعد هذا اليوم بمثابة حملة سنوية ينظمها مكتب الوقاية من العمى والصمم، التابع لمنظمة الصحة العالمية، وتتمثل أهداف هذه الحملة فى مشاركة المعلومات، وتعزيز الإجراءات التى تهدف إلى الوقاية من فقدان وتحسين رعاية السمع.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن منظمة الصحة العالمية ركزت فى اليوم العالمى للسمع لعام 2022 على أهمية الاستماع المأمون باعتباره وسيلة للحفاظ على سمع جيد طوال مراحل الحياة، حيث حمل هذا اليوم شعار "اعتنِ بسمعك، وأنعم به مدى الحياة"، خاصة وأن أعداد الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع والمعرضين له تتزايد عالميا.

وفى هذا الصدد قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته الاستباقية فى سبتمبر 2019 بشأن الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، والتى تعد محورا هاما فى تقديم الرعاية الصحية للأطفال ضعاف السمع، خاصة وأنه منذ بداية المبادرة وحتى منتصف فبراير الماضى 2022 تم إجراء المسح السمعى لعدد 2 مليون و650 ألف و225 طفل حديثى الولادة، وزيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعى للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، وكل هذه الجهود من شأنها الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع، الأمر الذى يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن المسح القومى للأشخاص ذوى الإعاقة 2022 الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويشارك فيه المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالرأى من شأنه أن يقدم حصر دقيق عن الأشخاص ذوى الإعاقة ونوع إعاقتهم ونطاق تمركزها، الأمر الذى يساعد جهود الدولة على التعامل الصحيح مع قضاياهم، ويقدم أرقام واقعية عن أنواع الإعاقات ومن ضمنها الإعاقة السمعية، مما يسهل على المجلس وكافة الجهود الرسمية والتنموية والتنفيذية والمبادرات الرئاسية وضع خطط وحلول للحد من الأسباب التى تؤدى إلى الإعاقات المختلفة.