شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت محافظة الجيزة، أنه حرصا على سلامة مواطنى المحافظة، فانه من المتوقع وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد بأن تتعرض البلاد فى الأيام القادمة الي نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط و السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وقد تصل إلى حد العاصفة فى بعض المناطق .

ونصحت المحافظة بالتأكيد على تثبيت أى معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط، وكذلك قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر .

بالإضافة إلي أنه علي أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الغبار، كما أنه علي المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح ، وللإبلاغ عن سقوط الاشجار او اعمدة الانارة او لوحات الاعلانات الاتصال بالخط الساخن 114 غرفة العمليات وادارات الازمات بمحافظة الجيزة .