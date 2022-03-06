شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 6 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 17 جنيه
- الفلفل الألوان 29 جنيها.
- الليمون بـ 11.5 جنيه.
- بلح بارحى 34 جنيهًا.
- البسلة 10 جنيهات.
- كمثرى لبنانى 25 جنيهًا.
- فاصوليا خضراء 28 جنيه .
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيها.