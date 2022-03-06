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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 17 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 29 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيه.

‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيهًا.

‏‎- البسلة 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيهًا.

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 28‏ جنيه .

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات.

- برتقال بصرة 7 جنيهات.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 13 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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