شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: العملية العسكرية مستمرة فى أوكرانيا حتى يتم تلبية المطالب الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، إن العملية العسكرية مستمرة حتى يتم تلبية المطالب الروسية، متابعا: "نأمل أن يعتمد المفاوضون الأوكرانيون مقاربة أكثر إيجابية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأضاف الرئيس الروسى بوتين: "العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف قبل أن تنهي القوات الأوكرانية القتال، مشيرا إلى أنهم مستعدون لإجراء محادثات مع أوكرانيا والغرب

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.