شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: السمنة تسبب 7 أنواع من السرطانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن السمنة تسبب الإصابة بـ 7 أنواع من السرطانات منها الغشاء المبطن للرحم والثدى والمبيض والبروستاتا والمرارة والكلي والقولون.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أهمية كبسولات فيتامين A، مؤكدة أنها تحمى الطفل من الإصابة بالتوحد، وعدم التأثير على التطور الذهنى والعقلى له.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن كبسولات فيتامين A تقى الطفل من أمراض الأنيميا والسمنة، كما أنها تعمل على النمو الصحى لجسم الطفل.

وأكد الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، توافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.