شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على تعديل قانون سلامة السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، الجلسة العامة اليوم، على أن تعقد الجلسة القادمة غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به والذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ اليوم.

كما وافق المجلس فى المجموع خلال الجلسة اليوم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

كما وافق ايضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.