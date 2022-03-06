شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: الصواريخ الروسية دمرت مطار فينيتسيا جنوب غرب كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أن الصواريخ الروسية دمرت بالكامل مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الأوكرانى، أكد أن القوات الروسية واجهت مقاومة أوكرانية شرسة، موجهة رسالة إلى الشعب الروسى: "لا تبقوا صامتين"، وأضاف الرئيس الأوكرانى: العديد من دول العالم تدعمنا في هذه الأزمة، والرئيس الأمريكى جو بايدن مصمم على تقديم الدعم لنا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.