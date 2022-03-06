غدًا.. بدء قبول طلبات راغبي التدريب المجاني على 4 مهن ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة، ببني سويف، في قبول طلبات الراغبين في التدريب المجاني لمدة يومين اعتبارا من غداً الاثنين، من حملة الدبلومات المتوسطة على مهن اللحام، والميكانيكا، والكهرباء، والبرادة، تمهيدا لإجراء المقابلات مع المتقدمين، وبعد اجتيازها سيتم عقد الدورة التدريبية 15 مارس الجاري بمصنع مصر بنى سويف للأسمنت.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المصنع ووزارة القوى العاملة.

وقال محمد أنور مدير المديرية، إن الدورة التدريبية تأتي باكورة التعاون المشترك بين المصنع والقوى العاملة وذلك لتدريب وتأهيل الشباب داخل المصنع ثم تعيينهم بعد اجتياز الدورة التدريبية، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأوضح مدير المديرية، أن الدورة التدريبية ستتيح للمتدربين بعد الانتهاء من التدريب الحصول على فرصة عمل لائقة داخل المصنع، إيماناً من المديرية بدورها المهم في توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة داخل المحافظة.