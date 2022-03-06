الثلاثاء.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض داندي مول الأول للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل ٨ مارس، معرض داندي مول الأول للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي، ويستمر المعرض حتى ١٩ مارس الجاري. بحسب بيان صحفي.

يشارك بالمعرض ٢٠ دار نشر، وقطاعات وزارة الثقافة على رأسها هيئة قصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية كما تشارك مؤسسة دار المعارف.

يقام على هامش المعرض أنشطة للطفل، واحتفالات فنية متنوعة.

يأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة وهيئة الكتاب لإتاحة الكتاب وتوصيل المنتج الثقافي إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وكافة فئات المجتمع.