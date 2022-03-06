"عايز اتجوزك".. حيلة أجنبي على "واتسآب" للنصب على مصريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة بورسعيد) بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص ادعى بأنه يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بالخارج عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ومحادثته عبر تطبيق "الواتس آب" وإيهامها برغبته في الزواج منها وطلب منها تحويل مبالغ مالية على عدة حسابات مقابل الإفراج عن طرد من إحدى الموانئ قام بإرساله لها من الخارج يحوي (هدايا – عملات أجنبية – ملابس) لإتمام الزواج وعقب ذلك طلب منها تحويل مبلغ مالي آخر إلا أنها ارتابت في أمره فادعت بأن بطاقتها غير سارية وعدم استطاعتها تحويل المبلغ المشار إليه فقام بالاتفاق معها على إرسال شخص لاستلام المبلغ بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المبلغ المالي، وتبين أنه (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) .

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع (أحد الأشخاص) مقيم بالخارج تخصص في النصب على السيدات عقب قيام الأخير ادعائه بأنه يحمل جنسية إحدى الدول والتواصل مع السيدات راغبي الزواج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء منهن على مبالغ مالية عقب إيهامهن بالزواج منهن وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إحدى المجني عليهن (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) وباستدعائها اتهمت المتهم الأول بالنصب عليها من خلال ذات الموقع المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.