الدفاع المدني تمنع امتداد نيران هيش إلى كنيسة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب بجوار كنيسة بمنشأة القناطر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية أبو غالب.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق بهيش على الترعة بجوار كنيسه العذراء مريم، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران وتمام الإخماد دون إصابات.

تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.