إصابة شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المريوطية جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام قرية بمها طريق المريوطية.

انتقل مأمور مركز العياط إلى محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة شخص نقل إلى مستشفى العياط المركزي، وتم تجنيب آثار الحادث وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.