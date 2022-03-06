القبض على شخصين بحوزتهما عملات نقدية مقلدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على شخصين، بحوزتهما عملات نقدية مقلدة؛ لترويجها على المواطنين، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) بترويج عملات ورقية مقلدة حال قيامهما بشراء بعض المستلزمات من أحد الأكشاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، بحوزتهما (عملات ورقية مقلدة)، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، كما أضافا بتحصلهما عليها من (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الجيزة) "ولا يعلما بياناته" مقابل مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.