جرائم شهر العسل| جثة في "الحمام".. لماذا أنهى "خالد" حياته بعد 30 دقيقة من زفافه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لم يأنس "خالد" بعد زواجه من أحد معارف والدته في منطقة البدرشين بالجيزة، وسطر واقعة انتحار بشعة فور زفافه بساعات بعش الزوجية، تاركًا زوجته تصرخ وحيدة من وهل صدمتها لما فعله بنفسه يوم عرسهما.

في حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل قصة انتحار شاب في منطقة البدرشين بالجيزة يوم زواجه.

الشاب كان عمره 26 عامًا ويلعب ضمن فريق الشباب بقرية أبو رجوان، لديه أخوين هو أصغرهما وسعت والدته إلى تزوجيه اعتقادًا منها أن حياته ستتغير للأفضل لما عانه من أزمة نفسية حادة تعالج بسببها لسنوات.

عثرت والدة "عريس البدرشين" على فتاة من أبناء القرية وعرضت عليه الزواج منها فوافق وخطبها وبعد أشهر قليلة انتقلا رفقتها إلى منزل الزواج بالقرب من والدته.

لم يظهر على وجه الشاب أي نوايا واضحة للانتحار وحضر "الحنة" أسفل منزله ومن بعدها الزفاف مبتهجًا، لكنه ما أن خلى بحاله في المرحاض بعد انتهاء مراسم الزواج طعن نفسه بسكين قاصدًا إزهاق روحه.

ظل بعدها 30 دقيقة مفترشًا على الأرض وسط بركة من الدماء، انتاب الشك زوجة العريس فتوجهت إلى المرحاض ووجدته طاعن نفسه وبجواره السكين والدماء تلطخ كل الأنحاء، صرخت مفزعة وهرولت إلى أسرته وأبلغتهم بما جرى.

جري أهل الشاب لاكتشاف ما حدث ومن بعدها أخذوه إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصوله متأثرًا بإصابته.

أقوال أسرة العريس في التحقيقات كشفت أنه يُعاني من حالة نفسية حادة، وظنوا أن الزواج سيحل هذه الأزمة لكنه آتى بالعكس وتخلص من حياته.

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