تعاهدا على العيش سويا فرحلا معا.. القاتل الصامت ينهي حياة زوجين في أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي زوجان مصرعهما إثر اختناق غاز داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء شمال الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بشارع أحمد عبد الغنى من شارع الصفطاوي.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، بسرعة انتقال رجال المباحث بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط.

معاينة الرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، توصلت إلى مصرع زوجين اختناقا بالغاز، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى إمبابة العام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.