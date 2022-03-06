إعياء انتهى بمجرى ترعة.. المشهد الأخير في حياة عجوز بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة عجوز عبأحد الترع بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

بالفحص والمعاينة تبين أن السيدة كانت تفترش الأرض لبيع المناديل الورقية، وتعاني من مرض السكري.

يوم الواقعة شعرت السيدة بحالة إعياء شديدة حال سيرها بجانب الترعة، فقدت على إثرها توازنها، لتسقط بالمجرى المائي، وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة طافية بأحد الترع.

انتقلت قوة أمنية من المركز تنسيقا مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة عجوز، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.