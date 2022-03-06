شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لظهور رياح مثيرة للأتربة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت حالة من الطوارئ بغرف عمليات المرور، تحسبا لظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة، ويتم متابعة لحظية مع كافة الخدمات المتواجدة على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، مع مراقبة المحاور بواسطة كاميرات مراقبة لرصد أى حوادث أو أعطال للسيارات وقامت إدارة المرور، بتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، والتواجد المرورى الفعّال استعدادا لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ونشر رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

وقامت إدارة المرور بعمليات تكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق، ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة، ومن المقرر أن تشهد معظم الطرق السريعة رياحا شديدة محملة بالأتربة، منها طرق الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمنهور الزراعى وطريق إسكندرية الزارعى والصحراوى والطرق الساحلية، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات، وعدم السير بسرعات عالية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، موضحة أنه لن يتم حتى الآن إغلاق أى طريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء مؤمن سعيد وزير الداخلية بعد ظهور الرياح المحملة بالأتربة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الأن مستوى الرؤية 3000 متر والظاهرة المؤثرة رمال مثارة .

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية،أن اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.