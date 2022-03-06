شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 22 درجة والصغرى 08 .