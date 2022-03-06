شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : ضخ 9 آلاف طن زيت وسكر ومكرونة يوميا لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسى شركتى الجملة "العامة – ‏المصرية" حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، حيث تم صرف 30 %، من مقررات شهر مارس حتى الآن ويتم توفير 27 سلعة من حوالىٌ 1500 مخزن كذلك السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التى تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالى 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ‏ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وكذلك الف طن أرز يوميا بالإضافة إلى ‏السلع الاخرى التى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى ‏واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.

وأشار تقرير شركات الجملة و‏المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية ‏للمجمعات الاستهلاكية ) إلى توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقالى تموينى ومنافذ جمعيتى أيضا.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الاخرى بتخفيضات تصل إلى حوالى 30%، ى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل فى أى لحظة ‏لضخ السلع التى يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة. ‏