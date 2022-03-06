شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : ضخ 9 آلاف طن زيت وسكر ومكرونة يوميا لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسى شركتى الجملة "العامة – المصرية" حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، حيث تم صرف 30 %، من مقررات شهر مارس حتى الآن ويتم توفير 27 سلعة من حوالىٌ 1500 مخزن كذلك السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التى تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالى 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وكذلك الف طن أرز يوميا بالإضافة إلى السلع الاخرى التى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وأشار تقرير شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ) إلى توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقالى تموينى ومنافذ جمعيتى أيضا.
وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات تصل إلى حوالى 30%، ى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل فى أى لحظة لضخ السلع التى يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية