شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتهم بريطانيا بالافتقار للإنسانية في التعامل مع الأوكرانيين بميناء كاليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن فرنسا اتهمت بريطانيا بأنها "تفتقر إلى الإنسانية" في مساعدة الأوكرانيين الفارين على الانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة عبر ميناء كاليه الفرنسي.

وحث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في رسالة شديدة اللهجة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل ، لندن على إقامة حضور قنصلي مناسب في كاليه لإصدار التأشيرات بعد رفض 150 أوكرانيًا وطُلب منهم الحصول على تأشيرات في قنصليات المملكة المتحدة في باريس أو بروكسل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزير الفرنسي في رسالته قوله إن رد المملكة المتحدة "غير مناسب على الإطلاق" وأظهر "افتقارًا للإنسانية" تجاه لاجئين "في محنة".

وأضاف دارمانين: "من الضروري أن يكون ممثلك القنصلي ، بشكل استثنائي وطوال هذه الأزمة ، قادرًا على إصدار تأشيرات للم شمل الأسرة على الفور في كاليه".

كانت فرنسا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستقيم مركز تأشيرات مؤقت في المدينة الساحلية بعد أن أعلنت لندن عن خطة للسماح لأفراد عائلات الأوكرانيين المقيمين في المملكة المتحدة بدخول البلاد.

بعد الإعلان ، سافر مئات الأوكرانيين إلى كاليه في محاولة للم شمل عائلاتهم في المملكة المتحدة.

وأضاف دارمانين "كانت سواحلنا مسرحًا للعديد من المآسي الإنسانية. دعونا لا نضيف ذلك إلى العائلات الأوكرانية."

ومن المتوقع أن يصل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 1.5 مليون مع دخول الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا اليوم الحادي عشر يوم الأحد. وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب قد تؤدي إلى نزوح ما يقرب من خمسة ملايين شخص.

شوهد معظم اللاجئين يتجهون إلى الغرب نحو بولندا وسلوفاكيا ورومانيا ومولدوفا والمجر. واستوعبت بولندا ، التي فتحت أبوابها لنصيب الأسد من اللاجئين الأوكرانيين ، أكثر من 650.000 شخص.