شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تشارك بجناح فى معرض الدفاع العالمى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الهيئة العربية للتصنيع فى فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تعد مشاركة العربية للتصنيع في هذا الحدث الدولي تأكيدا لحرصها علي تعزيز التعاون مع كبرى الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية وبحث مدي إمكانية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لأنشطة الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية.