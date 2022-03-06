شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف آخر تفاصيل المنخفض الخماسينى وأماكن تأثيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى حركة الجبهة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي المؤثر الآن علي أقصي غرب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني تنشط معه الرياح علي كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة علي الطرق الصحراوية يتقدم شرقا مع الوقت علي أن تدخل الجبهة الباردة مساء، وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، دافئ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، و جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى 09 .