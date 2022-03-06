أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة وانخفاض الرؤية ورمال مثارة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدى إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.
الأرصاد الجوية: ارتفاع فى درجات الحرارة وانخفاض الرؤية ورمال مثارة
أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بعد الوصول بعمليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا إلى أكثر من 70%، مؤكدا أن عمليات التطعيم بين مختلف الفئات وصلت إلى أكثر من 40 % .
تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من بعد غد الثلاثاء، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط بالإضافة إلى محطتى إدفو وكوم أمبو.
أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (13259) بطاقة رقم قومى وعدد (23232) مصدراً مميكناً.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى حركة الجبهة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي المؤثر الآن علي أقصي غرب البلاد.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تجليس القاضيات على منصة القضاء في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، وأن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفد برنامج الأغذية العالمى يشيد بجهود القوى العاملة فى تدريب الشباب
قالت الاستخبارات الأوكرانية، إن روسيا تنشر صواريخ توتشكا الباليستية في محيط العاصمة كييف.
قالت الحكومة البريطانية، أنها تتوقع أن تستمر الأزمة الأوكرانية لأشهر أو ربما لسنوات، متابعة: "نتحدث عن شهور وربما سنوات قبل أن يفشل بوتين في أوكرانيا".
فرضت حالة من الطوارئ بغرف عمليات المرور، تحسبا لظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة، ويتم متابعة لحظية مع كافة الخدمات المتواجدة على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، مع مراقبة المحاور بواسطة كاميرات مراقبة لرصد أى حوادث أو أعطال للسيارات وقامت إدارة المرور، بتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، والتواجد المرورى الفعّال استعدادا لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ونشر رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.
أعلن الجيش الروسى عن تدمير قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى.
المصلون يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام دون تباعد بعد رفع إجراءات كورونا.. صور
أدى جموع المصلين اليوم صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي وذلك بعد قرار وزارة الداخلية القاضي برفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، وفق الموقع الرسمى لشئون الحرمين .
قال الجيش الأوكرانى، إن أكثر من 11 ألف جندى روسي قتلوا منذ بدء الحرب.