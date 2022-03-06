شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة وانخفاض الرؤية ورمال مثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدى إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية . أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بعد الوصول بعمليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا إلى أكثر من 70%، مؤكدا أن عمليات التطعيم بين مختلف الفئات وصلت إلى أكثر من 40 % . الصحة: العودة للحياة الطبيعية بعد تطعيم 70% من المصريين بلقاح كورونا تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من بعد غد الثلاثاء، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط بالإضافة إلى محطتى إدفو وكوم أمبو. أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (13259) بطاقة رقم قومى وعدد (23232) مصدراً مميكناً. منافذ بمراكز نموذجية للأحوال المدنية بالمولات لتقديم الخدمات لكبار السن السكة الحديد تبدأ تشغيل أول قطار درجة ثالثة مكيفة بخط الصعيد بعد غد الثلاثاء كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى حركة الجبهة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي المؤثر الآن علي أقصي غرب البلاد. أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تجليس القاضيات على منصة القضاء في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، وأن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفد برنامج الأغذية العالمى يشيد بجهود القوى العاملة فى تدريب الشباب أشاد وفد من برنامج الأغذية العالمي WFP ، بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة في مركز التدريب المهني بشرق النيل التابع لمديرية القوي العاملة ببني سويف التى تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية . وفد برنامج الأغذية العالمى يشيد بجهود القوى العاملة فى تدريب الشباب الصحف الكويتية: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسي قالت الاستخبارات الأوكرانية، إن روسيا تنشر صواريخ توتشكا الباليستية في محيط العاصمة كييف. قالت الحكومة البريطانية، أنها تتوقع أن تستمر الأزمة الأوكرانية لأشهر أو ربما لسنوات، متابعة: "نتحدث عن شهور وربما سنوات قبل أن يفشل بوتين في أوكرانيا". فرضت حالة من الطوارئ بغرف عمليات المرور، تحسبا لظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة، ويتم متابعة لحظية مع كافة الخدمات المتواجدة على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، مع مراقبة المحاور بواسطة كاميرات مراقبة لرصد أى حوادث أو أعطال للسيارات وقامت إدارة المرور، بتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، والتواجد المرورى الفعّال استعدادا لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ونشر رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة. الجيش الروسى يعلن تدمير قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى أعلن الجيش الروسى عن تدمير قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى. طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لظهور رياح مثيرة للأتربة على الطرق السريعة الحكومة البريطانية: نتحدث عن شهور وربما سنوات قبل أن يفشل بوتين فى أوكرانيا الاستخبارات الأوكرانية: روسيا تنشر صواريخ توتشكا الباليستية فى محيط كييف الأرصاد تكشف آخر تفاصيل المنخفض الخماسينى وأماكن تأثيره

الأرصاد الجوية: ارتفاع فى درجات الحرارة وانخفاض الرؤية ورمال مثارة

أدى جموع المصلين اليوم صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي وذلك بعد قرار وزارة الداخلية القاضي برفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، وفق الموقع الرسمى لشئون الحرمين . قال الجيش الأوكرانى، إن أكثر من 11 ألف جندى روسي قتلوا منذ بدء الحرب. الجيش الأوكرانى: أكثر من 11 ألف جندى روسى قتلوا منذ بدء الحرب

المصلون يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام دون تباعد بعد رفع إجراءات كورونا.. صور