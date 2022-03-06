شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الرؤية على الطرق وسرعة الرياح بالقاهرة الآن 21 عقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مستوى الرؤية الأفقية وسرعة الرياح والظاهرة المؤثرة على بعض المناطق كما يلى:

القاهرة 2000 متر وسرعة الرياح 21 عقدة.. الظاهرة رمال مثارة.

برج العرب 2000 متر وسرعة الرياح 15 عقدة.. الظاهرة رمال مثارة

الإسماعيلية 4000 متر وسرعة الرياح 20 عقدة والظاهرة رمال مثارة

أسيوط 2000 متر وسرعة الرياح 15 عقدة والظاهرة رمال مثارة.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، دافئ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، و جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى 09 .