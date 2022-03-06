شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين السير بعيدا عن لوحات الإعلانات أثناء العواصف وغلق النوافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من التحذيرات العاجلة للمواطنين للتعامل مع العواصف الترابية والرملية فى مقدمتها السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

كما ناشدت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر البقاء في المنازل، فضلا عن إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها ، و القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، دافئ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، و جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 09.