شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برنامج الأغذية العالمى يشيد بجهود القوى العاملة فى تدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وفد من برنامج الأغذية العالمي WFP ، بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة في مركز التدريب المهني بشرق النيل التابع لمديرية القوي العاملة ببني سويف التى تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية .

جاء ذلك خلال تفقد الوفد قاعات التدريب الموجودة بالمركز على مهن صيانة المحمول، والمشغولات اليدوية، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة عقب استقبال محمد أنور مدير المديرية له، لعرض جهود المركز في العملية التدريبية للشباب، والإطلاع على البرامج التدريبية المنفذة بداخله وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج.

واستقبل محمد أنور مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف الوفد بمركز التدريب، مقدماً الترحيب والشكر على الزيارة ، مؤكداً التعاون المشترك فيما بين القوى العاملة والبرنامج فى العديد من مجالات التدريب من أجل التشغيل فى محافظات الجمهورية المختلفة .

كما تفقد الوفد يرافقه مدير المديرية، وحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى قرية أشمنت، والمنفذ بها دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الفكرة البناءة فى عمل تلك الوحدات والتى تصل للشباب فى أماكن إقامتهم وتوفر عليهم الجهد، وتوفر لهم برامج تدريبية يحتاجها سوق العمل داخل تلك القرى، كما توفر للشباب فرص عمل لائقة توفر لهم ولأسرهم حياة كريمة .

ورافق الوفد خلال الزيارة، على يوسف رئيس مجلس مدينة ناصر، وأحمد كمال منسق مبادرة "حياة كريمة" بمركز ناصر ، وخيرية شعبان مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، وهانى سعد مدير العلاقات العامة ومسؤول التدريب

تأتي هذه الزيارة نتاج للتعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوي العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوى العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.