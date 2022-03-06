شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برنامج الأغذية العالمى يشيد بجهود القوى العاملة فى تدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال تفقد الوفد قاعات التدريب الموجودة بالمركز على مهن صيانة المحمول، والمشغولات اليدوية، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة عقب استقبال محمد أنور مدير المديرية له، لعرض جهود المركز في العملية التدريبية للشباب، والإطلاع على البرامج التدريبية المنفذة بداخله وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج.
واستقبل محمد أنور مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف الوفد بمركز التدريب، مقدماً الترحيب والشكر على الزيارة ، مؤكداً التعاون المشترك فيما بين القوى العاملة والبرنامج فى العديد من مجالات التدريب من أجل التشغيل فى محافظات الجمهورية المختلفة .
كما تفقد الوفد يرافقه مدير المديرية، وحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى قرية أشمنت، والمنفذ بها دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الفكرة البناءة فى عمل تلك الوحدات والتى تصل للشباب فى أماكن إقامتهم وتوفر عليهم الجهد، وتوفر لهم برامج تدريبية يحتاجها سوق العمل داخل تلك القرى، كما توفر للشباب فرص عمل لائقة توفر لهم ولأسرهم حياة كريمة .
ورافق الوفد خلال الزيارة، على يوسف رئيس مجلس مدينة ناصر، وأحمد كمال منسق مبادرة "حياة كريمة" بمركز ناصر ، وخيرية شعبان مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، وهانى سعد مدير العلاقات العامة ومسؤول التدريب
تأتي هذه الزيارة نتاج للتعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوي العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوى العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.
وفى سياق آخر، يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان سير عملية التدريب بوحدة التدريب المتنقلة في زاوية صقر بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار متابعته الدورية للدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة بمحافظات الجمهورية المقدمة مجاناً من الوزارة للشباب من الجنسين لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات .
وقال وزير القوي العاملة : إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قرى محافظة البحيرة لها في إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر من لقري أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
من جهته .. قال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت الدورة الثانية من التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة ، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة لخفض معدلات البطالة.
وأضاف عبد الرسول أن الوحدة تشهد نجاحاً مستمراً فى كل قرية من القرى التي تنتقل إليها ، وهناك إقبال شديد من الشباب على التدريب فى المهن المتوفرة فيها وخاصة بين الفتيات من القري والنجوع التى تنتقل بينها .