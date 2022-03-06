شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: العودة للحياة الطبيعية بعد تطعيم 70% من المصريين بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بعد الوصول بعمليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا إلى أكثر من 70%، مؤكدا أن عمليات التطعيم بين مختلف الفئات وصلت إلى أكثر من 40 % .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن تلقى لقاح كورونا يقلل من فرص انتقال العدوى، بالإضافة إلى أنه يمنع المضاعفات الشديدة حال الإصابة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.