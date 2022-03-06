شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ بمراكز نموذجية للأحوال المدنية بالمولات لتقديم الخدمات لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (13259) بطاقة رقم قومى وعدد (23232) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار القوافل بها ، بالإضافة إلى إستحداث قوافل جديدة بمحافظة (القاهرة) إعتباراً من السبت الموافق 5/3/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأمورية لإحدى الحالات الإنسانية بأحد المستشفيات بالقاهرة لتجديد بطاقة الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له..حيت يتم تلقى إلتماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

كما يتم تفعيل منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية المخصصه لـــ(كبار السن – ذوى الهمم – الحالات المرضية) بمراكز التسوق الكبرى بما يلبى كافة إحيتاجتهم من وثائق الأحوال المدنية الثبوتية بمختلف فئاتها أثناء تسوقهم مراعاةً للقيم الإنسانية التى ترتكز عليها المنظومة المعاصرة.