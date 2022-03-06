بعد التعليمات الجديدة.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجمالي التطعيمات بلقاح كورونا حتى الآن.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات اليوم، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى يبلغ 40.5 مليون مواطن، فيما حصل 30.3 مليون مواطن على التحصين الكامل.

ولفت إلى حصول 1.2 مليون مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية.

كانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت 3 تعليمات جديدة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بشأن منظومة تلقي لقاحات كورونا.

وبحسب خطاب -حصل عليه الخليج 365- أرسله قطاع الطب الوقائي إلى مديريات الشؤون الصحية، فإن هذه القرارات تتضمن مد فترة السماح لتلقي التطعيم منذ تلقى رسالة التطعيم ضد فيروس كورونا كالتالي:

- الجرعة الأولى لمدة أسبوع من تلقي الرسالة

- الجرعة الثانية لمدة شهر ونصف من تلقي الرسالة

- الجرعة الثالثة (الجرعة المنشطة) لمدة شهرين من تلقي الرسالة

كما تضمنت التعليمات تطعيم الأشخاص فوق 65 عامًا بالجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من التطعيم بالجرعة الثانية.

ولفتت الوزارة إلى تطعيم السيدات الحوامل والمرضعات والسيدات المقبلات على الزواج والحمل بطعم فايزر في حالة طلبهن للتطعيم